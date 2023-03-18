شكرا لقرائتكم خبر عن طفرات فى الصادرات المصرية.. إنجازات مستمرة للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدولة المصرية حققت العديد من الإنجازات طول السنوات الماضية، بالإضافة إلى الطفرات فى الصادرات المصرية، حيث تعتمد عدد كبير من الأسواق على المنتجات المصرية لتحل بديلًا لعدد من الدول فى ظل الأزمات العالمية التى بدأت مع وباء كورونا، وتقوم الحكومة المصرية بخطوات تحفيز للتصدير وأبرزها برنامج رد الأعباء التصديرية.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أن مصر أصحبت خلال السنوات القليلة الماضية متفوقة فى تصدير العديد من السلع الهامة بعد النجاح الكبير الذى تحقق من الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الغذائية والتجارية وهو ما يؤكد نجاح الدولة المصرية اقتصاديا.