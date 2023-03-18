بوتين يتحدى مذكرة التوقيف بالذكرى التاسعة لضم القرم

سافر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى شبه جزيرة القرم للاحتفال بالذكرى التاسعة لضم شبه جزيرة البحر الأسود من أوكرانيا، بعد يوم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد الزعيم الروسي متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب..

وقالت وكالة الأنباء الروسية نوفوستي، إن بوتين زار مدرسة فنية ومركزًا للأطفال، وهما موقعان يبدو أنهما اختيرا استجابة لإجراءات المحكمة.

حيث اتهمته المحكمة على وجه التحديد بتحمل المسؤولية الشخصية عن عمليات اختطاف الأطفال من أوكرانيا خلال الغزو الروسي الشامل للدولة المجاورة الذي بدأ منذ ما يقرب من 13 شهرًا. مكاسب الكرملين

ولم يُظهر بوتين أي نية للتخلي عن مكاسب الكرملين. وبدلًا من ذلك، شدد على أهمية عقد القرم.

وقال «من الواضح أن القضايا الأمنية تأخذ أولوية قصوى لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول الآن»، في إشارة إلى أكبر مدينة في شبه جزيرة القرم. «سنفعل كل ما يلزم لدرء أي تهديدات».

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، وهي خطوة ندد بها معظم العالم باعتبارها غير قانونية. وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بالانسحاب من شبه الجزيرة وكذلك المناطق التي احتلتها منذ العام الماضي. السفر بالطائرة

واستقل بوتين طائرة ليقطع مسافة 1821 كيلومترًا (1132 ميلًا) من موسكو إلى سيفاستوبول، حيث تولى قيادة السيارة التي نقلته في جميع أنحاء المدينة، وفقًا للحاكم الذي عينته موسكو ميخائيل رازفوزهايف.

إلى جانب مدرسة الفنون ومركز الأطفال، قام بوتين أيضًا بجولة في الموقع الأثري على أنقاض مدينة تشيرسونيسوس اليونانية القديمة، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الروسية.

المحكمة الجنائية

وكانت مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية هي الأولى التي تصدر بحق زعيم أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كما أصدرت المحكمة، ومقرها لاهاي بهولندا، أمرًا بالقبض على ماريا لفوفا بيلوفا، مفوضة حقوق الطفل في مكتب رئيس الاتحاد الروسي.

لكن موسكو رفضت هذه الخطوة على الفور ورحبت بها أوكرانيا باعتبارها إنجازًا كبيرًا. ومع ذلك، يمكن أن تكون تداعياتها العملية محدودة لأن فرص مواجهة بوتين للمحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية غير مرجحة إلى حد كبير لأن موسكو لا تعترف باختصاص المحكمة ولا تسلم مواطنيها.

استمرار الهجمات

واستمرت الهجمات الروسية على نطاق واسع في أوكرانيا بعد إعلان المحكمة.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية في أن أوكرانيا تعرضت للهجوم بواسطة 16 طائرة مسيرة روسية ليل الجمعة.

وكتبت قيادة سلاح الجو على Telegram، أنه تم إسقاط 11 من أصل 16 طائرة دون طيار «في المناطق الوسطى والغربية والشرقية». ومن بين المناطق المستهدفة العاصمة كييف ومقاطعة لفيف الغربية.

وقال رئيس إدارة مدينة كييف، سيرهي بوبكو، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت جميع الطائرات دون طيار المتجهة إلى العاصمة الأوكرانية، في حين قال حاكم مقاطعة لفيف ماكسيم كوزيتسكي يوم السبت إن ثلاثًا من ست طائرات مسيرة تم إسقاطها، فيما أصابت الثلاثة الأخرى منطقة على الحدود مع بولندا.

وبحسب سلاح الجو الأوكراني، فقد تمت الهجمات من الساحل الشرقي لبحر آزوف ومقاطعة بريانسك الروسية المحاذية لأوكرانيا.

غارات وصواريخ

وذكر الجيش الأوكراني في تحديثه المنتظم أن القوات الروسية شنت 34 غارة جوية، وضربة صاروخية واحدة و57 طلقة مضادة للطائرات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء في تحديث فيسبوك أن الحطام المتساقط أصاب محافظة خيرسون الجنوبية، وألحق أضرارًا بسبعة منازل وروضة أطفال. وفقًا للبيان الأوكراني، لا تزال روسيا تركز على العمليات الهجومية في شرق أوكرانيا الصناعي، وتركز الهجمات على ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا وشختارسك في مقاطعة دونيتسك بشرق أوكرانيا. وإلى الغرب، أصابت الصواريخ الروسية منطقة سكنية خلال الليل في مدينة زابوريزهزيا، العاصمة الإقليمية للمقاطعة المحتلة جزئيًا التي تحمل الاسم نفسه. وقال أناتولي كورتيف من مجلس مدينة زابوريزهجيا إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات لكن تضررت منازل.

خطوات روسيا:

ذكر مسؤولون عسكريون بريطانيون أن روسيا من المرجح أن توسع التجنيد الإجباري لتجديد قواتها التي تقاتل في أوكرانيا.

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن النواب في مجلس الدوما الروسي؛ مجلس النواب بالبرلمان الروسي، قدموا مشروع قانون لتغيير أعمار التجنيد للرجال من 21 إلى 30 عامًا، من 18 إلى 27 عامًا حاليًا.

بينت الوزارة أنه في الوقت الحالي، يطالب العديد من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 21 عامًا بالإعفاء من الخدمة العسكرية لأنهم مسجلون في مؤسسات التعليم العالي.