أوغلو يزور القاهرة لإصلاح العلاقات

غي الوقت الذي كان كبير الدبلوماسيين التركي في القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حيث تسعى القوى الإقليمية إلى إصلاح العلاقات المتوترة بعد سنوات من التوتر.

وصل مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، إلى العاصمة المصرية وكان أعلى مسؤول تركي يزور أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان منذ أكثر من عقد.

علاقات ثنائية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن جاويش أوغلو التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري لإجراء محادثات حول «مختلف جوانب» العلاقات الثنائية. وبين شكري أن الجانبين توصلا إلى أرضية مشتركة لإعادة إطلاق العلاقات السياسية والاقتصادية للتوصل إلى «نتائج لصالح البلدين».

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك متلفز «المحادثات كانت متعمقة وشفافة وصريحة». «نحن بالتأكيد نتطلع إلى الأمام. نحن ننظر إلى كل ما يمكن أن يفيد البلدين».

الوقت الضائع

وتحدث كافوس أوغلو عن تعويض الوقت الضائع منذ انتهاء العلاقات على مستوى السفراء في أواخر عام 2013.

وقال: «هناك مستوى هائل من الإمكانات غير المستغلة، لكن للأسف فقدنا تلك السنوات التسع، ومن أجل سد هذه الفجوة التي تبلغ تسع سنوات، يتعين علينا العمل بجدية أكبر».

وأضاف أن العلاقات تآكلت «بسبب غياب الحوار وسوء التفاهم».