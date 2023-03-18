بوتين يزور القرم بمناسبة ذكرى ضمها لروسيا وأوكرانيا تتصدى لأكثر من 100 هجوم بالطائرات المسيرة

ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية السبت، 18 مارس/آذار 2023، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وصل إلى شبه جزيرة القرم في زيارة بمناسبة الذكرى التاسعة لضمها إلى روسيا.



وعرض التلفزيون الرسمي مقطعاً قصيراً يظهر بوتين مرتدياً ملابس غير رسمية ويسير برفقة مجموعة من المسؤولين، وتعهد ببث مزيد من التفاصيل خلال فترة وجيزة.



واستولت روسيا على شبه جزيرة القرم في 2014، قبل غزوها الشامل لأوكرانيا بثمانية أعوام.



وتقول أوكرانيا إنها ستحارب لطرد روسيا من القرم وجميع الأراضي الأخرى التي احتلتها موسكو خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.



يأتي ذلك في الوقت الذي قال قائد القوات البرية الأوكرانية إن القوات الروسية تحاول اختراق الدفاعات الأوكرانية بعدة اتجاهات، في محاولة لحصار مدينة باخموت الشرقية الصغيرة بالكامل.



وقال الجنرال أولكسندر سيرسكي "لا تزال باخموت بؤرة الأعمال العدوانية. المعارك من أجل المدينة مستمرة".



وأضاف "العدو يستخدم كل قواته، ويحاول اختراق الدفاع بعدة اتجاهات، ومحاصرة المدينة بالكامل".



ويشكل الاستيلاء على باخموت أولوية لدى روسيا في استراتيجيتها؛ للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية بشرق أوكرانيا.



وأعلنت هيئة الأركان الأوكرانية -في بيان لها- تصدي قواتها لأكثر من 100 هجوم روسي خلال يوم واحد على جبهات باخموت وليمان وأفدييفكا ومارينكا وشاختار شرقي أوكرانيا، كما تعرضت مناطق وسط وشرقي البلاد لهجمات باستخدام مسيرات إيرانية.



وأكدت الهيئة مواصلة القوات الروسية محاولات التقدم نحو مقاطعات دونيتسك ولوغانسك وباخموت، مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت 34 ضربة جوية خلال الساعات القليلة الماضية.



كما شهدت أكثر من 60 بلدة في دونيتسك وخاركيف شرقي أوكرانيا، وخيرسون جنوبي البلاد قصفا صاروخيا ومدفعيا روسيا، وفقا للبيان.



وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إغنات إن القوات الروسية هاجمت مناطق وسط وشرقي أوكرانيا الليلة الماضية بـ 16طائرة مسيّرة إيرانية من نوع "شاهد"، تمكنت الدفاعات الأوكرانية من إسقاط 11 مسيّرة منها.



ووفق سلاح الجو الأوكراني، فقد انطلق الهجوم من بحر آزوف ومنطقة بريانسك الروسية المحاذية لأوكرانيا.



وذكرت الإدارة العسكرية الأوكرانية في دنيبروبتروفسك (جنوب شرق) أن طائرتين مسيرتين استهدفتا منشأة وصفتها بالحساسة في نوفو موسكوفسك شمال شرقي المقاطعة.



(وكالات)