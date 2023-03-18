شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية حول اقتراب رحيل النجم المصري محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، بالمريكاتو الصيفي القادم.

موقف صلاح من الرحيل عن ليفربول

ويعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، من تراجع في المستوى خلال الفترة الأخيرة، في الدوري الإنجليزي حيث يتواجد في المركز الخامس، وودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور ال 16 على يد نظيره ريال مدريد.

وكشف رامي عباس، وكيل النجم المصري محمد صلاح، عن حقيقة رحيل الفرعون عن صفوف الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

رامي عباس يرد على إمكانية رحيل صلاح

وكتب رامي عباس، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، في تغريدة، حسم بها الجدل بشأن تلك الأنباء، التي تداولت حول اقتراب رحيل صلاح عن الريدز.

وكتب رامي: "كيف علمت كل ذلك وأنا ومحمد صلاح لم نتحدث أبدًا بشأن ذلك؟، أرجوك أخبرني".

وكان قد جدد صلاح تعاقده مع ليفربول في الصيف الماضي، ليصبح الأعلى راتبًا في تشكيل الريدز براتب يصل إلى 400 ألف باوند.