انت الان تتابع خبر زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب سواحل الإكوادور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بوقوع زلزال بقوة 6.7 درجة في منطقة غواياس الساحلية بالبلاد.

وكان مركزه على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب غواياكيل، ثانية كبريات مدن الإكوادور. وقالت تقارير إنه جرى إجلاء المواطنين من وسط مدينة "غواياكيل"، كما رصدت مقاطع فيديو لحظة وقوع الزلزال وحالة الهلع التي أصابت الناس.

وتداول مغردون فيديو قيل أنه لتحطم جدار في المركز التاريخي لمدينة "كوينكا" بعد وقوع الزلزال، مما أسفر عن وقوع إصابات بين بعض المارة.