انت الان تتابع خبر بعد خسارة كأس البطولة.. عماد محمد: ربحنا جيلاً جديداً للكرة العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال محمد في مؤتمر صحفيّ عقب نهايةِ مباراة العراق وأوزبكستان، :"اشيد باللاعبين والجهازين التدريبيّ والإداريّ والعاملين مع منتخبِ الشباب، واقدّم لهم التهنئةَ لما بذلوه من جهودٍ مضاعفةٍ في هذهِ البطولة، والوصول إلى نهائياتِ كأس العالم المُقبلة".واضاف :" حضرنا إلى البطولةِ للتأهل إلى كأس العالم، وتحققَ هذا الهدف، ومن ثم وصلنا إلى نهائي البُطولة، وقدمنا مباراةً رائعةً، توفرت لنا بعضُ الفرص المحققة للتهديفِ أضاعها بعض اللاعبين، لعبنا أمام منتخبٍ قوي وأمام جماهيره، سبقَ أن هزمَ أستراليا وكوريا الجنوبية، وأيضاً ضمنَ التأهلَ لكأس العالم، بالإضافةِ إلى دعم جماهيره التي لم تنقطع طيلة المباراةِ عن تشجيعه، كما أبارك لهم إحرازهم هذا اللقب".

وتابع :"لديّ معلومات عن الكرةِ الأوزبكيّة، فهم يهتمون بالفئاتِ العمريّة وتأسيسهم جيد، عكسنا، إذ نعاني من عدم وجودِ دوري منتظمٍ وملاعب خاصة بالتدريبِ، والكثير من الأساسيات التي تخصّ عملنا، فضلاً عن إن معظم لاعبينا لا يلعبون مع أنديتهم".

وأوضح: الآن بالنسبةِ لنا فالبطولةُ انتهت، لكننا سنبدأ من يوم غدٍ الإعداد لكأس العالم، وسنشاهد جميعَ مباريات البُطولة لدراسةِ الإيجابيات والبناء عليها، وتصحيح السلبياتِ والعمل على تعديلها".

كما قدّم محمد "الشكرَ للجمهور والإعلام العراقيّ، ولكل مَن دعم هذا المنتخبَ حتى لو كان بشكلٍ متأخر".

وبيّن: "يجب على جميع العراقيين أن يفخروا بهذا الجيل الذي سيكون معظم لاعبيه في المُستقبلِ القريبِ مع المنتخبِ الأولمبيّ والمنتخبِ الوطني".

