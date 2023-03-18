إيلون ماسك عن اعتقال دونالد ترامب: إذا حدث ذلك سيفوز بالرئاسة باكتساح

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم السبت، على احتمالية اعتقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على خلفية قضية دفعه أمولا لممثلة الإباحية ستورمي دانيلز للتكتم على علاقتهما المزعومة.

وبحسب "سكاي نيوز"، اعتبر "مايك" أنه إذا وجه المدعون العامون لائحة اتهام تقضي باعتقال ترامب، فإن ذلك سيساعده على تحقيق"نصر ساحق" في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكتب إيلون ماسك تعليقا عبر حسابه بموقع "تويتر" بشأن احتمال رؤية الرئيس السابق وهو مكبل اليدين الأسبوع المقبل، حيث قال: "إذا حدث هذا، فسيعاد انتخاب ترمب بانتصار ساحقا".

وكان ترامب قد أعلن أنه "سيتم اعتقاله يوم الثلاثاء المقبل"، بسبب مزاعم بأنه دفع أمولا، للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز للتكتم على علاقتهما المزعومة، داعيا أنصاره إلى الاحتجاج.

وعبر منصته الاجتماعية Truth Social صباح السبت، قال ترامب: "سيجرى توقيف المرشح الجمهورى الرئيسى والرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية الثلاثاء. تظاهروا! استعيدوا بلادنا!"، متحدثاً عن "تسريب" معلومات من مكتب المدعي العام في مانهاتن.

وفي الرسالة التي نشرها على منصّته بأحرف كبيرة، تحدّث الرئيس السابق عن "تسريبات غير قانونية من مكتب مدّعين عامين فاسد ومسيّس للغاية في مانهاتن".

وأكدت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، أن وكالات إنفاذ القانون فى نيويورك تستعد لإصدار لائحة اتهام محتملة ضد ترامب بداية الأسبوع المقبل، بحسب سكاى نيوز.

ويركّز التحقيق على دفع 130 ألف دولار قبل أسابيع من انتخابات العام 2016 لمنع ستورمي دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، من الكشف عن علاقة عاطفية تقول إنها أقامتها مع ترامب قبل سنوات.

والشهر الماضي، طُلب من الرئيس السابق الأمريكي دونالد ترامب الإدلاء بشهادته حول مزاعم دفع مبالغ مالية نيابة عنه للنجمة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز، بهدف إخفاء ما لديها من معلومات عن علاقة مزعومة بينهما.

وتقول دانيلز إنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب، وإنها حصلت على 130 ألف دولار من محاميه قبل انتخابات عام 2016 مقابل صمتها بشأن هذه العلاقة.

ويدرس المدّعون ما إذا كانوا سيوجّهون اتهامات لترامب في هذه القضية. وفي حال وجّه مدّعي عام مانهاتن اتهامات لترامب (76 عامًا)، فإنّه سيصبح أول رئيس سابق يتهم بارتكاب جريمة.

وفي حال توجيه اتهام ضده، سيصبح ترامب أول رئيس أمريكي سابق تصدر ضده اتهامات. وتشير تقارير لوسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر مقربة من قوات إنفاذ القانون، إلى أن الاتهام سيصدر في الأيام المقبلة.