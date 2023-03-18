شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ : مبادرة كتف في كتف أكبر حملة اجتماعية في التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن مبادرة "كتف في كتف" هي أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأوضح أنه شارك بالمبادرة خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن التحالف الوطني من أهم المبادرات التنموية والتي تساهم في دعم ملايين الأسر المصرية.

ويستهدف التحالف توزيع 6 ملايين كرتونة غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي قد انطلق في شهر مارس 2022 بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام2022 عاماً للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية ٣٤ مؤسسة وكيان خدمي وتنموي منتشرين بجميع المحافظات، بجانب الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد إقليمي، تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.