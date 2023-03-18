شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "حماة الوطن": نعمل على تدريب الشباب لنشر ثقافة حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربى اجتماع أمانة حقوق الإنسان المركزية لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بخطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، وذلك فى ضوء استراتيجية عمل الحزب وخطته التنفيذية بحضور الدكتورة رانيا أبو الخير أمين الأمانة المركزية لحقوق الإنسان والأمناء المساعدين للأمانة المركزية الأستاذ مجدى شهدى وأمجد فتحى وهبة شكرى وأمناء أمانة حقوق الإنسان بالمحافظات.

رحب اللواء طارق نصير بالمشاركين فى الاجتماع وقال أن الأمانة المركزية لحقوق الإنسان بحزب حماه الوطن تمثل إحدى أهم الأمانات من 40 أمانة لارتباطها بالعديد من اللجان الأخرى. مشيدا بتجربة الأمانة المركزية لحقوق الإنسان بالحزب فى إصدار اول مجلة حقوقية تصدر من حزب سياسى تتناول موضوعات حقوق الإنسان بكل حيادية وتجرد ومهنية.

وشدد على أهمية الدور الذى تقوم به أمانات حقوق الإنسان بالمحافظات وطالبهم بالعمل بروح الفريق الواحد والمشاركة فى كل الفعاليات التى تقام بمحافظاتهم وبذل كافة الجهود اللازمة لتعزيز دور الحزب المجتمعى خاصة فى هذه المرحلة التى تتطلب تضافر كافة جهود أبناء الحزب.

وأعلن اللواء طارق نصير عن اقامة دورة تدريبية خلال المرحلة المقبلة بالمشاركة مع المجلس القومى لحقوق الإنسان لتدريب كوادر الحزب على نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى أعلنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى سبتمبر الماضى وهى تعبر بصدق عما تولية مصر من أهمية كبرى لتعزيز حقوق الإنسان.

ومن جانبها أعربت الدكتورة رانيا أبوالخير أمين الأمانة المركزية لحقوق الإنسان عن شكرها وتقديرها لكافة قيادات الحزب برئاسة الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب على دعمهم لتفعيل دور الأمانة المركزية وأزرعها بالمحافظات المختلفة.

وأكدت رانيا أبو الخير أن اللجنة فى إطار خطتها المستقبلية سوف تعمل على عدة محاور من أهمها، تدريب شباب الحزب على المبادئ الخاصة بحقوق الإنسان وإقامة عدد من الندوات والفعاليات بالمشاركة مع الأمانات الأخرى وكذلك القيام بزيارات ميدانية لعدد من المحافظات وإصدار عدد من التقارير التى تأكد على جهود الدولة المصرية فى تعزيز حقوق الإنسان.