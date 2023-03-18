انت الان تتابع خبر مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم غد الاحد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن " مجلس النواب قرر رفع جلسته الى يوم غد الاحد".

وتضمنت جلسة اليوم، تأجل التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (۲۰) لسنة ١٩٩٨".



وأنهى البرلمان "القراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية ٢٠١٢، كما أنهى قراءة تقرير اللجنة المؤقتة المكلفة بوضع توصيات لمكافحة المخدرات".

كما انهى، مجلس النواب "تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن انشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالزيت لعام ۱۹۹۲".،