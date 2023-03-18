انت الان تتابع خبر واسط .. القبض على مسافرين بحوزتهم مواد مخدرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تستمر همة رجال قوات الحدود في ضبط عمليات التهريب والتسلل، حيث تمكنت مفارز مركز شرطة زرباطية ضمن مديرية كمرك المنطقة الثالثة من ضبط مسافرين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة مختلفة"، مشيرة الى ان "احدهما يحمل ( ١٠٠ حبة ترمودول، ١٠٠ حبة تزبام ،٣ عبوة ميثنين ) والاخر يحمل (حبوب كرستال، ترياك)".واضافت انه "تم اجراء اللازم واحالتهم الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم".