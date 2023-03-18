انت الان تتابع خبر كروس بشأن كلاسيكو الارض: نعرف كيف نخوض المباريات الكبرى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد كروس في تصريحات لوسائل إعلام النادي الملكي: "أتساءل في بعض الأحيان عما سيحدث في الكلاسيكو، ولم أكن دقيقا في أي مرة".

وتابع: "إنها مباراة دائما ما تكون خاصة وفريدة. ندرك مدى أهمية هذه المباراة. بالنسبة لنا، هي مهمة للاقتراب من المنافس إذا حققنا الفوز. لا أعلم طبيعة المباراة التي سنراها في الملعب".



وأضاف: "ندخل المباراة بحالة طيبة، وأتمنى أن نكون في كامل جاهزيتنا غدا. الفريق تعافى جيدا على مدار اليومين الماضيين، ولكننا اليوم في حالة أفضل بكثير، وجاهزون لمواجهة الغد".

وزاد: "نعلم كيف نخوض المواجهات الكبرى. هذا ما تفعله فرق (النخبة). إذا حافظنا على هذا النسق، ستسير الأمور معنا بشكل طيب. كما أننا يجب أن نبلغ نهائي دوري الأبطال بعد قرعة دور الثمانية (أمام تشيلسي الإنجليزي)".

كما تحدث صاحب ال33 عاما عن الفترة الحالية لوسط ملعب الميرينجي، وحالة التواصل الخاصة بينه والنجم الكرواتي لوكا مودريتش.

وقال في هذا الصدد: "لطالما أظهر بشكل طيب أثناء اللعب بجواره. بطبيعة الحال، تكون هناك حالة تفاهم كبيرة بعد 9 سنوات من اللعب سويا. هناك تواصل جيد فيما بيننا سواء داخل الملعب أو خارجه".

ودون الإفصاح عن قراره بقبول عرض إدارة النادي للتجديد، أو التفكير في اعتزال كرة القدم بنهاية هذا الموسم، شكر النجم الألماني إدارة الفريق على هذه الثقة.

وأوضح كروس: "أن تلعب 400 مباراة بقميص ريال مدريد، فهو رقم كبير، لكني لست مهتما بهذا الأمر بل أركز أكثر على علاقتي بالنادي".

ويدخل الريال مباراة الأحد وعينه على النقاط ال3 ولا بديل، حيث أن الفوز بها سيعيده إلى المنافسة على اللقب، إذ سيتقلص الفارق حينها مع بلوجرانا إلى 6 نقاط، بينما ستعني الخسارة إهداء اللقب "إكلينيكيا" للكتيبة الكتالونية.

