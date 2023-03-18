قضية ممثلة الأفلام الإباحية.. ترامب يتوقع اعتقاله ويدعو أنصاره إلى الاحتجاج.. ووكالات إنفاذ القانون في نيويورك تتأهب

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه سيتم اعتقاله يوم الثلاثاء المقبل، بسبب مزاعم بأنه دفع أمولا، للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز للتكتم على علاقتهما المزعومة، داعيا أنصاره إلى الاحتجاج.

وكتب ترامب على موقعه: "الآن تسرب غير قانوني من مكتب محامي منطقة مانهاتان الفاسد والسياسي للغاية، والذي سمح بإعداد سجلات جديدة في الجرائم العنيفة، والتي يتم تمويل زعيمها من قبل جورج سوروس، ولا يُذكر ذلك، احتج أعد وطننا".

من جانبها، أكدت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، أن وكالات إنفاذ القانون فى نيويورك تستعد لإصدار لائحة اتهام محتملة ضد ترامب بداية الأسبوع المقبل، بحسب سكاى نيوز.

ويركّز التحقيق على دفع 130 ألف دولار قبل أسابيع من انتخابات العام 2016 لمنع ستورمي دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، من الكشف عن علاقة عاطفية تقول إنها أقامتها مع ترامب قبل سنوات.

والشهر الماضي، طُلب من الرئيس السابق الأمريكي دونالد ترامب الإدلاء بشهادته حول مزاعم دفع مبالغ مالية نيابة عنه للنجمة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز، بهدف إخفاء ما لديها من معلومات عن علاقة مزعومة بينهما.

وتقول دانيلز إنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب، وإنها حصلت على 130 ألف دولار من محاميه قبل انتخابات عام 2016 مقابل صمتها بشأن هذه العلاقة.

ويدرس المدّعون ما إذا كانوا سيوجّهون اتهامات لترامب في هذه القضية. وفي حال وجّه مدّعي عام مانهاتن اتهامات لترامب (76 عامًا)، فإنّه سيصبح أول رئيس سابق يتهم بارتكاب جريمة.

وفي حال توجيه اتهام ضده، سيصبح ترامب أول رئيس أمريكي سابق تصدر ضده اتهامات. وتشير تقارير لوسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر مقربة من قوات إنفاذ القانون، إلى أن الاتهام سيصدر في الأيام المقبلة.