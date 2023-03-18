شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يستقر على وجهته القادمة بعد ليفربول.. نادي مفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير الصحفي سانتي اونا، عن موقع فوت مريكاتو، أن النجم المصري محمد صلاح، منفتحا بشكل كبير لفكرة الرحيل عن ليفربول فى الصيف المقبل، وتحديدا إلى الدوري الإسباني، والتى تعد الوجهة المفضلة للاعب.

حيث يرفض صلاح فكرة الإنتقال إلى باريس خلال خطوته القادمة، ويريد اللاعب الإنضمام إلى أحد الفرق الكبري فى الليجا أصحاب التاريخ، مثل برشلونة أو ريال مدريد، وإن كان الأقرب إنضمامه للنادي الملكي.

وتعد رغبة اللاعب الأولي الإنتقال إلى ريال مدريد، بعدما أكد ذلك مدرب اللاعب الخاص قبل مواجهة الإياب أمام الفريق المدريدي بدوري الأبطال، حيث يري اللاعب أنها ستكون فرصة جيدة للغاية.



صلاح ينتظر ريال مدريد ولكن

وفجرت بعض المصادر مفاجأة حول إمكانية تخلي صلاح عن ريال مدريد والانضمام إلى برشلونة، فى حالة إذا لم يتحرك الفريق المدريدي من أجله فى نهاية الموسم الجاري.

وفى هذا الإطار يدرس الجانب المدريدي بشكل قوي الدخول فى صفقة التعاقد مع النجم المصري، فى ظل إقتراب رحيل كلا من أسينسيو وهازارد عن الفريق فى الصيف المقبل.