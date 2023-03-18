انت الان تتابع خبر السوداني يعلق بعد خسارة منتخبنا الشبابي لبطولة آسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في تغريدة له عبر تويتر، تابعتها السومريةن نيوز، "شكراً لكم يا شبابنا على كل ما قدمتموه في هذه البطولة، يكفي أنكم وصلتم إلى المحطة النهائية منها وهو إنجاز يُحسب لكم برغم قوة الفرق التي واجهتكم".واضاف :"سنبقى داعمين لكم لأنكم أمل العراق ومستقبله الكروي، ننتظر تألقكم بكأس العالم للشباب".

واحتل منتخب شباب العراق، المركز الثاني في بطولة كأس آسيا دون 20 عاماً؛ عقب خسارته المباراة النهائية أمام أصحاب الأرض والجمهور "أوزبكستان"، بهدف وحيد.