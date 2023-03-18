شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بمستقبل وطن: مبادرة "كتف في كتف" تبرز اصطفاف الشارع المصرى لدعم الأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، أن تنظيم احتفالية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بنجاح جهود آلاف المتطوعين في تعبئة وتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على 20 مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية، قبل حلول شهر رمضان، يبرز ما تشكله تلك المبادرة من نموذج رائد في تلاحم الشعب المصري وتكاتفه لدعم الفئات الأكثر احتياجا لتخفيف الأعباء الحالية نتيجة ما فرضته المستجدات العالمية، من صعوبات معيشية عليهم.

وأضاف "رزق"، أن إطلاق مبادرة "كتف فى كتف" خاصة فى هذا التوقيت، يؤكد دعم القيادة السياسية للأسر الأولى بالرعاية، التى هى على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونقل نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، من خلال استهداف دعم المواطنين الأكثر احتياجًا استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وشدد القيادي بحزب مستقبل وطن، على أهمية توحيد جهود العمل الأهلى من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلى الذي يضم عددا من المؤسسات والجمعيات الأهلية، داعيا جميع الجمعيات الخيرية بالانضمام إلى التحالف والعمل تحت مظلته حتى يتثني للمجتمع المدني القيام بدور اجتماعي بارز ما كان ليحدث لولا هذا التحالف، مؤكدا أهمية التطور الذي طال العمل الأهلى في مصر بفضل التحالف الوطني، فلم يعد العمل الخيري مقتصرا على تقديم المساعدات العينية المباشرة ولكن امتد أيضا إلى النشاط التشغيلي وتوفير فرص والعمل وتعزيز الإنتاج وتحقيق مردود اقتصادي ملموس للمواطنين.

وأشار "رزق"، إلى أن التغيرات الدولية من تزايد في الأسعار وتضخم عالمي، كان له أثر سلبي في تأمين المواطنين احتياجاتهم المعيشية، ليس في مصر فقط ولكن في كل دول العالم، وهو ما انتبهت إليه مصر في وقت مبكر وتحركت الدولة من خلال تركيز وتكثيف شديد بتوجيهات من القيادة السياسية.