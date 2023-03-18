شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: مشاركة الرئيس فى احتفالية "كتف في كتف" تعكس حرصه على دعم المجتمع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية "كتف فى كتف" التي نظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلي، المقامة فى استاد القاهرة الدولي، تعكس حرصه على دعم المجتمع الأهلي وتشجيع المبادرات الاجتماعية التى من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى أهمية مساندة الدولة في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الأكثر احتياجا.

وقال "الجندي"، إن مبادرة كتف في كتف تستهدف الوصول إلى أكثر من 4 ملايين أسرة في جميع محافظات مصر، معتمدة على قاعدة بيانات ضخمة تم إنشائها من أجل تسهيل وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة في المناطق النائية والحدودية، مؤكدا أن ما يحدث في مصر الأن يعد طفرة في تاريخ العمل الأهلي خاصة أن التحالف الوطني يقدم مبادرة هى الأكبر في مجال الحماية الاجتماعية في تاريخ مصر.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة ساهمت في تأمين غذاء ملايين الأسر المصرية خلال شهر رمضان بعد توزيع كراتين مواد غذائية تقدر ب ٤ونص مليون كرتونة، مطالبا جميع الجمعيات الأهلية مساندة التحالف والعمل تحت مظلته من أجل مزيد من النجاحات على المستوى التطوعي والتنموي أيضا، وهو ما يساهم في تعظيم قدرات مؤسسات العمل الأهلى كمكمل لدور الدولة.

وطالب النائب حازم الجندي بدعم وتعزيز مفهوم العمل التطوعي لدي الشباب للاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن التحالف الوطني للعمل الأهلي نجح في جذب ألاف المتطوعين علي مستوي محافظات مصر، وهو ما يجب البناء عليه لاجتذاب المزيد وهو ما يساهم في بناء كوادر حقيقية في هذا المجال.