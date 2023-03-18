انت الان تتابع خبر بضربة ثلاثية.. طالبان ترد على تصعيد داعش في مزار شريف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم حكومة حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة إن "القوات الأمنية لطالبان هاجمت ثلاثة "مخابئ لداعش" في مدينة مزار شريف عاصمة محافظة بلخ شمال أفغانستان.

وكانت بلخ مسرحا لعمليتين إرهابيتين هما اغتيال حاكم طالبان في المحافظة في هجوم انتحاري وعملية أخرى استهدفت مركزا ثقافيا وأودت بحياة شخصين اثنين.



وأوضح المتحدث باسم الحركة إن "هذه العملية نفذت في ساعة متأخرة في أحياء الخامس والسادس والثامن بمزار شريف.

وأضاف أنه "تم أيضًا مصادرة بعض الأسلحة والذخيرة في هذه العملية وأصيب عنصر من طالبان".

من جانبه أوضح المتحدث باسم القيادة الأمنية لطالبان في بلخ، محمد آصف وزيري، لصوت أمريكا بالنسخة الأفغانية، إن "هذه العملية أسفرت عن مقتل خمسة من عناصر فرع خراسان التابع لتنظيم داعش".

وفي الأسبوع الماضي، قُتل محمد داود مزمل، حاكم طالبان في بلخ نتيجة هجوم انتحاري، وفي انفجار آخرالتنظيم مركز "تبيان" الثقافي خلال تنظيم حفل لتكريم مجموعة من الصحفيين.

وقتل شخصان على الأقل وأصيب حوالي 30 شخصًا، خلال الهجوم على مركز تبيان وتبنى تنظيم داعش الإرهابية المسؤولية عن الحدثين.

وعينت طالبان محمد يوسف وفا رئيسًا جديدًا لإقليم بلخ، الذي كان سابقًا حاكماً لولاية قندهار وهو شخص مقرب من زعيم طالبان.