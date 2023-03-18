انت الان تتابع خبر بينهم رئيس عربي.. أوكرانيا تفرض عقوبات على مئات الكيانات والأفراد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبموجب المرسوم، الذي جاء تأييداً لمقترح مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، تم فرض عقوبات على رئيس وزراء النظام السوري حسين عرنوس، ووزير الخارجية فيصل المقداد.

وفُرضت العقوبات لمدّة 10 سنوات، وتشمل تجميد الأصول والقيود على العمليات التجارية وتعليق الالتزامات الاقتصادية والمالية، بحسب موقع "كييف اندبندنت".



وكان الأسد قد أعرب خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين، عن دعم سوريا لروسيا في عمليتها العسكرية بأوكرانيا، ووقوفها مع روسيا ضد ما سماه "النازية"، فيما أكد الكرملين أن سلامة أراضي سورية وسيادتها "أولوية بالنسبة لروسيا".