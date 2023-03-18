انت الان تتابع خبر فاغنر تعلن استعدادها لتجنيد 30 الف مقاتل جديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بريغوزين في رسالة صوتية على تلغرام :" فاغنر التي افتتحت الأسبوع الماضي 42 مركز تجنيد جديدا، تستقبل ما بين 500 و800 مقاتل يومياً، بمعدل وسطي".

وفي وقت سابق، أكد أن "المعارك صعبة للغاية في باخموت"، لافتاً إلى أن "تعزيزات الأوكرانيين لا تنتهي، ومتحدثاً عن وجود نحو 70 ألف جندي أوكراني في المدينة".



كما وصف الوضع في باخموت بـ "مفرمة الحكم"، في إشارة إلى ارتفاع عدد القتلى.

أتت تلك التصريحات بعد أنباء سرت عن تراجع عزيمة المقاتلين الروس من مرتزقة فاغنر الذين شكلوا منذ أسابيع رأس حربة في المعارك بدونيتسك وباخموت على وجه الخصوص.

فيما ارتفعت الخسائر البشرية بشكل كبير لدى الطرفين بحسب التقديرات الغربية.

وكانت تلك المدينة تحولت منذ أسابيع عدة إلى ساحة لأشرس المعارك وأكثرها دموية، فيما هجرها معظم سكانها. لاسيما أن موسكو تتمسك بالسيطرة عليها، معتبرة أن تحقيق هذا الهدف سيحدث فجوة في الدفاعات الأوكرانية، ويشكل خطوة نحو الاستيلاء على منطقة دونباس الصناعية بأكملها والتي تمثل هدفا رئيسياً للقوات الروسية منذ انطلاق الحرب في 24 فبراير من العام الماضي.

