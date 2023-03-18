انت الان تتابع خبر بعد محاصرته.. تاجر مخدرات يفجر نفسه جنوبي العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني، لـ الخليج 365، اليوم السبت، إن "القوات الأمنية نجحت بمحاصرة أحد تجار المخدرات في منطقة الأصمعي وسط محافظة البصرة".

وأضاف، أن "التاجر حاول الهروب لكنه فشل، ما دفعه لتفجير نفسه داخل منزله".



وأكد المصدر، أن "التفجير لم يسفر عن وقوع ضحايا في صفوف القوات الأمنية".