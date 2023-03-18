عاجل .. خارجية تركيا: قمة بين «السيسي وأردوغان»

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، اليوم السبت، عن مباحثات مع مصر سعيا لتنظيم قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

ووصف وزير الخارجية التركي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره سامح شكري، العلاقات مع مصر بـ"التاريجية"، مشيرا إلى اتخاذ خطوات مشتركة لتطوير العلاقات مع مصر، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وشكر تشاويش أوغلو، مصر على المساعدات التي قدمتها إلى أنقرة بعد وقوع الزلزال.

وكان وزير الخارجية، سامح شكري، قد أعرب عن تطلعه لفتح قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية في مصر وتركيا.

وقال شكري: "واثقون من تهيئة الأرضية المشتركة مع تركيا لتطبيع العلاقات".

وأكد شكري: "بحثنا سبل تبادل السفراء بين القاهرة وأنقرة وسيتم ذلك في الوقت الملائم".

ووصل وزير الخارجية التركي، صباح اليوم السبت، إلى مطار القاهرة الدولي، في زيارة هي الأولى من نوعها لمصر منذ أكثر من عقد.

وتأتي زيارة تشاووش أوغلو إلى القاهرة تلبية لدعوة من سامح شكري، لإجراء محادثات مشتركة بين البلدين.