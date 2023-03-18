شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشيوخ: مبادرة "كتف في كتف" تعكس اهتمام الدولة بالفئات الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على أهمية كلمة الرئيس السيسي في احتفالية مبادرة "كتف في كتف"، والتي تؤكد قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات ومساندة الشعب المصري في مواجهته الأزمات والتحديات الاقتصادية، وعدم صحة الأكاذيب والشائعات ضد الدولة المصرية الراسخة.

ونوه د.حسين خضير بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في العمل على مواصلة الجهود من أجل تحقيق التنمية من جانب، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين من جانب آخر، مشيرا إلى أن خطوات التحالف الوطني للعمل الأهلي مؤثرة وفارقة، كما أن مبادرة كتف في كتف تخدم ملايين الأسر المصرية قبل حلول شهر رمضان المبارك وتعد انطلاقة ضخمة للتحالف.

وأشار وكيل لجنة الصحة، أن مبادرة "كتف في كتف"، تعكس حجم الاهتمام الموجه من الدولة والمجتمع المدني للفئات الأكثر احتياجا، كما إنها أحد أكبر وأهم المبادرات الإنسانية في تاريخ العمل الأهلي، وتستهدف الوصول للفئات الأكثر احتياجا من محدودي الدخل والبسطاء، بتوزيع ما لايقل عن 6 ملايين كرتونة مواد غذائية في كافة محافظات مصر.

وشدد د. حسين خضير، أن المبادرة تأتي في توقيت مهم يضيف لها أهمية وأولوية، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم لتخفيف العبء عن كاهل ملايين المواطنين، لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه الجميع بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية.