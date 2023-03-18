شكرا لقرائتكم خبر عن انتحل صفة صحفى للنصب على المواطنين والمحكمة تغرمه مليون جنيه..نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "حرامى التبرعات.. انتحل صفة صحفى للنصب"، استعرض خلاله مع اقتراب شهر رمضان حكما قضائيا بتغريم شخص مليون جنيه والزامه برد المبالغ المتحصل عليها لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث قام المتهم بجمع تبرعات للمحتاجين، وقام بالاستيلاء علي تلك الأموال لنفسه، طبقا لنص المادة 94 من القانون رقم 149 لسنة 2019 والخاص بالعمل الأهلى، فضلا عن حبسه 5 سنوات وكفالة قدرها 20 الف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا، وإليكم التفاصيل كاملة:

"حرامى التبرعات".. انتحل صفة "صحفى" للنصب.. وادعى جمع تبرعات للمحتاجين واستولى عليها.. حكم قضائى بتغريمه مليون جنيه.. وإلزامه برد المبالغ المتحصل عليها لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

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