انت الان تتابع خبر انطلاق حملة أمنية كبرى للبحث عن المطلوبين والسلاح في الديوانية (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بتوجيه شخصي مباشر من قبل قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي عبطان محمد مطلك الشبلي، اطلقت قيادة شرطة الديوانية حملة مداهمات وتفتيش كبرى نفذتها فجر اليوم في قضاء الشنافية وقضاء عفك وحتى هور الدلمج وصولا للحدود الإدارية مع محافظة واسط للبحث عن المطلوبين للقضاء، وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون وكل من يعمل على زعزعة الأمن في المحافظة".وأضاف البيان، ان "العملية تضمنت نشر المفارز وتدقيق أسماء المطلوبين وتفتيش الأماكن المشبوهة والمزارع والهياكل، بمشاركة عدد كبير من الضباط والمنتسبين من مختلف القوات الأمنية، أسفرت عن إلقاء القبض على عدة مخالفين بقضايا مختلفة وضبط عدد من قطع السلاح".