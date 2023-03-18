انت الان تتابع خبر إصابة ثلاثة منتسبين بانفجار عبوة ناسفة في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "ثلاثة منتسبين من معاونية الاستخبارات في الحشد الشعبي في قاطع عمليات كركوك أصيبوا بجروح مختلفة اثناء مشاركتهم بعملية أمنية في المناطق المشتركة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك".وأضاف البيان، أن "العبوة انفجرت على سيارة يستقلها المنتسبون، ما أسفر عن اصابتهم بجروح متفاوتة، وتم نقلهم الى مستشفى ازآدي في كركوك لتلقي العلاج".

وانطلقت صباح اليوم قيادتا عمليات كركوك وشرق دجلة ومحور الشمال وبمشاركة الجيش العراقي والقوات الأمنية بعملية دهم وتفتيش وتأمين المناطق المشتركة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين، بحسب البيان.

