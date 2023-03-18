انت الان تتابع خبر قبل رمضان بأيام.. صورة الكعبة المشرفة على سبيكة ذهبية ببريطانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت الدار في بيان بأن السبيكة صممت بالتعاون مع المجلس الإسلامي في ويلز، وأشرفت عليها خبيرة التصميمات البريطانية إيما نوبل.

وتظهر صورة الكعبة في تصميم مميز على ظهر السبيكة، التي يبلغ وزنها 20 غراما، وتوضع في غلاف ذي طابع إسلامي، وتباع الآن بنحو 1155 جنيها إستيرلينيا (نحو 1400 دولار).



وأضاف بيان دار سك العملة "بخبرة 110 أعوام في سك النقود، قمنا بصياغة تمثيل جميل للكعبة المشرفة، أقدس موقع لملايين المسلمين، وهي هدية رائعة لمهرجان أو حفل زفاف أو أي مناسبة أخرى".كما أكدت الدار أنها منحت 3 سبائك لإحدى المنظمات الخيرية في بريطانيا لتوجيهها لحساب المتضررين من الزلازل في تركيا وسوريا.

وعبر مغردون عن إعجابهم بالسبيكة وشكلها، واعتبروا إصدارها في هذا التوقيت لفتة مميزة، وأكد البعض أنه سيحرص على شرائها.