شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب مضبوطات الجمارك؟.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "بعد إحباط تهريب 9 ساعات (رولكس) بـ 4 ملايين جنيه.. أين تذهب مضبوطات الجمارك؟"، استعرض خلاله المضبوطات التي يجوز للمجارك بيعها، والجهات التي توزع عليها حصيلة البيع، والمهلة التي يجوز التصالح فيها أو بيع المضبوطات في مزاد علنى، وذلك في الوقت الذى تصادر فيه مصلحة الجمارك المصرية على مدار العام، بضائع مستوردة من الخارج، لمخالفتها للقوانين، سواء الجمركية أو الضريبية أو القوانين الأخرى مثل المخدرات، أو بضائع تركها المسافرون بالساحات والمكاتب الجمركية ويتقاعس أصحابها عن سحبها من الجمارك، والكثير يطرح السؤال عن كيفية تصرف مصلحة الجمارك المصرية في البضائع المهملة أو الراكدة أو المضبوطة بالجمارك، وهل هناك مواعيد محددة للتخلص منها أو إعدامها أو الإستفادة منها حال تقاعس عنها أصحابها؟، وإليكم التفاصيل كاملة:

بعد إحباط تهريب 9 ساعات "رولكس".. أين تذهب مضبوطات الجمارك؟.. 5 مضبوطات يجوز لـ"الجمارك" بيعها.. و5 جهات توزع عليها حصيلة البيع.. ومهلة 60 يوم للتصالح أو بيعها في مزاد علنى

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