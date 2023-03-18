اخبار العالم

أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتواصل أسعار العملة الصعبة، بالتذبذب في الأسواق المحلية ما بين ارتفاع وانخفاض.

وادناه أسعار الدولار في بغداد والمحافظات الأخرى: ـ

في بغداد:
سعر بيع الدولار 157,000 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 156,000 لكل 100 دولار


في الشمال:
سعر بيع الدولار 157,000 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 156,000 لكل 100 دولار

في الجنوب
سعر بيع الدولار 157,250 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 156,250 لكل 100 دولار

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا