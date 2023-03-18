انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وتواصل أسعار العملة الصعبة، بالتذبذب في الأسواق المحلية ما بين ارتفاع وانخفاض.
في بغداد:
في الشمال:
سعر بيع الدولار 157,000 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 156,000 لكل 100 دولار
في الجنوب
وادناه أسعار الدولار في بغداد والمحافظات الأخرى: ـ
في بغداد:
سعر بيع الدولار 157,000 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 156,000 لكل 100 دولار
في الشمال:
سعر بيع الدولار 157,000 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 156,000 لكل 100 دولار
في الجنوب
سعر بيع الدولار 157,250 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 156,250 لكل 100 دولار