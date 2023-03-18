انت الان تتابع خبر إقبال على الملاذات الآمنة.. الذهب يحقق مكاسب كبيرة خلال الأسبوع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتفعت الأسعار الفورية للذهب بنحو 3.6 بالمئة في جلسة الجمعة، محققة مكاسب أسبوعية بنسبة 6.5 بالمئة عند مستوى 1989 دولار للأونصة.

وأبرز انهيار بنك سيلكون فالي في الولايات المتحدة ضعف البنوك في مواجهة الزيادة الحادة في أسعار الفائدة، بينما أدى هبوط أسهم كريدي سويس السويسري إلى تفاقم الاضطرابات في السوق.



وقال لقمان أوتونجا كبير محللي البحوث في شركة (إف.إكس.تي.إم)، لوكالة رويترز: "عادة ما يظهر بريق الذهب في أوقات الفوضى، إذ يتبع المستثمرون نهجا متحفظا".