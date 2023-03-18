انت الان تتابع خبر القبض على إرهابي وضبط مواد متفجرة في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تم مداهمة مكان يتواجد به أحد الارهابيين في قرية جاروكه بمحافظة كركوك".

وأضافت: "على أثر العملية، تم القبض عليه وهو مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب"، مبينة: "وبعد البحث والتفتيش في المكان ذاته تم ضبط مواد متفجرة وعتاد خفيف ورمانات هجومية في قضاء داقوق".



وأتم البيان: "مفارز الجهد الهندسي قامت برفع المواد وتم تسليمه مع المضبوطات إلى جهة الطلب أصولياً".