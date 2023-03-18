انت الان تتابع خبر مؤشر جودة الحياة في 2023: العراق خارج القائمة وعمان الأول عربياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحصلت سلطنة عمان على 184.7 نقطة، وتصدرت الدول العربية في مؤشر جودة الحياة، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني عربيا و15 عالميًا، وقطر في المركز الثالث عربيًا والعشرين عالميًا، والمملكة العربية السعودية الرابع عربيًا و32 عالميًا.

*أدناه ترتيب الدول الاسيوية



وتصدرت هولندا المؤشر تليها الدنمارك وسويسرا فيما جاءت بنغلاديش ونيجيريا في نهاية الترتيب. وصُنف المغرب في المرتبة الأولى إفريقيا، و52 عالميا في مؤشر "جودة الحياة".

*ادناه ترتيب جميع الدول



مؤشر جودة الحياة هو تقدير لجودة الحياة الإجمالية باستخدام صيغة تجريبية تأخذ في الاعتبار مؤشر القوة الشرائية (الأعلى هو الأفضل)، ومؤشر التلوث (الأقل هو الأفضل)، ونسبة سعر المنزل إلى الدخل (الأقل هو أفضل)، ومؤشر تكلفة المعيشة (الأقل هو الأفضل)، ومؤشر الأمان (الأعلى هو الأفضل)، ومؤشر الرعاية الصحية (الأعلى هو الأفضل)، ومؤشر وقت تنقل حركة المرور (الأقل هو الأفضل) ومؤشر المناخ (الأعلى هو الأفضل).