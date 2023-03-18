جنود أوكرانيا «يدنسون القرآن الكريم» في فيديو أشعل غضب كل من شاهده .. رئيس الشيشان يتوعد بالرد العنيف

الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، أن متطرفين من القوات الأوكرانية التي يقاتلها الجيش الروسي في عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا نشروا مقطع فيديو، وهم يدنسون القرآن الكريم.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، ظهر في الفيديو المتداول أحد الجنود، وقد أحضروا عددا من نسخ القرآن فيما قام آخر بتقطيعها وحرقها تباعا وسط وابل من الشتائم والكلام البذيء.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، توعد رئيس الشيشان رمضان قديروف بالعثور على الجنود الأوكرانيين الذين دنسوا القرآن الكريم على عتبة شهر رمضان المبارك.

وكتب قديروف ردا على الجنود الأوكرانيين: "هذا هي الفاشية والشيطانية الحقيقية بداخلكم. سأرى كيف تجرؤون على لمس القرآن الكريم، لو كان على الأقل شيشاني أو مسلم بالقرب".

وأضاف: "لن تجرؤوا على ارتكاب هذا العمل التجديفي إذا لم يكن مثل هذا النهج تجاه أمة أجنبية وثقافة ودين أيديولوجية دولتكم... لن أدخر أي جهد وموارد للعثور عليكم ومعاقبتكم! وأدعو الله تعالى أن يعجل بنهايتكم الوشيكة".

كما أدان قديروف بشدة المسلمين الذين يقاتلون في صفوف نظام كييف، وقال: "ما هو شعوركم بأن تكونوا في نفس مرتبة أعداء الله؟ ما المبرر الذي تجدوه لأنفسكم في يوم القيامة؟، لا عذر لكم! ستكونوا ملعونين مثل أولئك الذين تجرأوا واعتدوا على القرآن الكريم".

وسبق أن أرسل قديروف عدة مرات عناصر من القوات الشيشانية لمساندة القوات الروسية في حربها ضد أوكرانيا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، وبعد يومين من إعلان قديروف عزمه إرسال أبنائه الثلاثة للقتال بأوكرانيا كانت المكافأة الروسية حاضرة على الطاولة بترقية زعيم الشيشان لرتبة جنرال.

وتقاتل وحدات الشيشان، إلى جانب القوات الروسية النظامية في أوكرانيا، فيما يدعو قديروف إلى استخدام التكتيكات الأكثر تشددًا في أوكرانيا، بل باستخدام أسلحة نووية تكتيكية بعد أن اضطرت القوات الروسية إلى الانسحاب من بعض المدن الأوكرانية.

المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية

وبحسب موقع «ukrainianworldcongress» الأوكراني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليه نيكولينكو في تغريده عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر: "تنبيه فيديو مزيف! صورت روسيا مقطعًا مع مجهولين يزعمون أنهم جنود أوكرانيون يقطعون لحم الخنزير على القرآن ويحرقون صفحاته.. يتحدثون الأوكرانية المكسورة ويستخدمون سكين الجيش الروسي.. يجب إدانة روسيا لإهانة الإسلام في محاولة لتشويه سمعة أوكرانيا".