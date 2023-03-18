عمليات «انتحارية روسية» تدمر صواريخ أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو تم تصويره من الجو، يوثق هجوما نفذته مسيرة انتحارية روسية من نوع "لانسيت"، استهدف منظومة لإطلاق الصواريخ من نوع "RM-70" تابعة للجيش الأوكراني.

ويظهر التسجيل المصور المنظومة الصاروخية متمركزة في أحد الحقول ومحملة بالصواريخ، قبل أن تندلع فيها النيران وتتطاير الشظايا نتيجة الضربة التي نفذتها المسيرة الانتحارية "لانسيت".

وقالت وزارة الدفاع إن منظومة الصواريخ التابعة للقوات الأوكرانية تم اكتشافها من قبل أطقم الطائرات بدون طيار، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

الانتحارية الروسية تنقض على مدفع ثقيل للقوات الأوكرانية

ووثق مقطع فيديو عملية استهداف المسيرة "لانسيت" مدفعا تابعا للقوات الأوكرانية من عيار 152 مليمترا.

وكان أفراد طاقم المدفع، الذين تفطنوا للتهديد في اللحظة الأخرة، أيضا هدفا للطائرة الانتحارية.

تجدر الإشارة إلى أن المسيرة "لانسيت" تم إنتاجها من قبل شركة "ZALA" الروسية، وتستخدم في مهام هجومية وكذلك للاستطلاع على خط المواجهة، ويمكنها التحليق على مسافة 40-70 كم خلف خطوط العدو.

ويمكن لهذه المسيرة أن تحمل ذخيرة شديدة الانفجار.