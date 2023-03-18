شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مشروعات على رأس أولويات "هيئة الأرصاد" لتطوير أدائها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أولوياتها 10 مشروعات خلال العام المالي الجاري 2022/2023 فى مقدمته إنشاء محطات أرصاد جديدة فى المناطق التى تفتقر إلى خدمات الأرصاد الجوية، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).

وفي هذا الصدد، نستعرض المشروعات المدرجة علي أولويات الهيئة :

1- استكمال شراء محطات الأرصاد الأوتوماتيكية الجديدة.

2- إنشاء محطات أرصاد جديدة فى المناطق التى تفتقر إلى خدمات الأرصاد الجوية.

3- تطوير مراكز التنبؤات الملحة بالمطارات الدولية لرفع مستواها.

4- - استكمال شراء رادارات الطقس الجديدة.

5- تجهيز معامل ومحطات تلوث الهواء بمقر الهيئة.

6- شراء وتركيب وتشغيل محطتين رصد إلى ومحطتين جو زراعية (الجيزة، العاشر من رمضان).

7- تطوير محطات الأرصاد الملحة بمطارى (نويبع وطابا).

8- استكمال تطوير نظام الأرصاد الآلى على الممرات الثلاثة بمطار القاهرة.

9- شراء وتركيب محطتى اشعاع شمسى (دهب، القنطرة شرق).

10- تحقيق التنمية المستدامة لمحطات الأرصاد الجوية باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة من محطات وأجهزة رصد جوى فى محافظتى شمال وجنوب سيناء.

ويأتي ذلك في ضوء استهداف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، النهوض بقطاع الطيران المدني ليرقى إلى المستويات العالميّة، ويأتى فى مقدمة الأهداف الاستراتيجية للقطاع، النهوض بخدمات الطيران المدنى لينافس المستويات العالمية، تأمين سلامة وأمن الطيران المدنى رفع كفاءة أداء العاملين بالقطاع وتطوير مهارتهم بما يتسق مع تطوّر صناعة النقل الجوى العالمى، تعزيز مساهمة القطاع الفعّالة فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى إطار السياسات والتوجهات العامة للدولة.