شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة برشلونة يكشف عن وجهة هاري كين القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم الفرنسي تيري هنري، أسطورة أرسنال وبرشلونة السابقة، على التعليق عن مستقبل هاري كين مع توتنهام، حيث أكد أنه من الأقضل رحيل اللاعب فى الصيف المقبل، وعدم الإنتظار لفترة آخري داخل الفريق اللندني.

وأضاف، إذا ما كان مسئولا فى اليونايتد لن يتردد فى التعاقد مع كين، حيث أشار إلى أن النجم الإنجليزي سيكون مفيدا للشياطين الحمر، أكثر من التعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، والذي قد لا يتألق بنفس الشكل حال إنتقاله.

مستندا فى ذلك، إلى أن الكرة الإيطالية تختلف تماما عن نظيرتها الإنجليزية، كما أن كين على دراية بخبايا الدوري الإنجليزي، مما سيضمن له التألق والنجاح داخل اليونايتد، على عكس أوسيمين، والذي سيكلف خزانة الفريق الإنجليزي العديد من الأموال فقط.



اليونايتد يضع كين ضمن أولوياته

وفى هذا الصدد، أكد أكثر من مصدر داخل اليونايتد، أن كين أحد أولويات اليونايتد للموسم القادم بشكل كبير، ومن ثم فإن هذا الإنتقال هو الأقرب للفريق، فى الوقت الذي يراقب مسئولي الفريق موقف أوسيمين بشغف كبير، والذي قد يمثل مستقبل الفريق.

ولا يمانع الجهاز الفني لليونايتد بقيادة تين هاج، بحث إمكانية التعاقد مع كلا المهاجمين، من أجل إغلاق هذا الملف بصورة نهائية، وتعزيز الخط الأمامي بأكثر من عنصر قوي.