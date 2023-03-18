انت الان تتابع خبر تساقط للأمطار وانخفاض بدرجات الحرارة.. طقس العراق خلال الأسبوع الحالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الحالة الجوية للبلاد لهذا اليوم السبت في المنطقة الوسطى، سيكون الطقس فيها صحواً الى غائم جزئي يتحول ليلاً الى غائم مع زخات مطر خفيفة متفرقة، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئياً الى غائم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً يتحول الى غائم مع زخات مطر خفيفة متفرقة ليلاً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".وأضافت، أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد 30، وأربيل 23، ودهوك والسليمانية والموصل 22، وصلاح الدين والأنبار 27، وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبابل وواسط وميسان والناصرية 31، والبصرة والمثنى 32".

وبينت الهيئة، أن "يوم غد الأحد سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً الى غائم جزئي، ويكون غائماً في الاقسام الشرقية مع زخات مطر متفرقة فيها، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع امطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية احياناً، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون صحواً الى غائم جزئي مع زخات مطر خفيفة في اقسامها الشرقية خلال النهار، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وأشار البيان إلى، أن "يوم الاثنين سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً مع امطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة مقاربة لكنها تنخفض في اقسامها الغربية قليلاً عن اليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً مع امطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية أحيانا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم مع زخات مطر متفرقة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ".

وأوضح، أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً مع امطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية احياناً، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً مع امطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية احياناً، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع امطار خفيفة متفرقة في بعض اقسامها، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في جميع مناطق البلاد".

ولفتت الهيئة إلى، أن "الحالة الجوية ليوم الأربعاء القادم في المنطقة الوسطى الطقس فيها سيكون غائماً جزئيا الى غائم مع زخات مطر وفي اقسامها الشرقية تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة ترتفع عدة درجات، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية أحياناً خاصة في أقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

