انت الان تتابع خبر لملاحقة "داعش".. انطلاق عملية أمنية واسعة في كركوك وصلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "قيادتي عمليات كركوك وشرق دجلة ومحور الشمال وبمشاركة الجيش العراقي والقوات الأمنية نفذوا عملية دهم وتفتيش وتأمين في المناطق المشتركة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين".وأضاف البيان، أن "العملية الأمنية شاركت فيها ألوية 61،52، 16، و63 40 وفوج المهمات الخاصة، وفوج قيادة العمليات الخاص ضمن قيادة كركوك وشرق دجلة وقيادة محور الشمال في الحشد الشعبي بالاشتراك مع المديريات الساندة".

وتابع: "كما شاركت في العملية الأمنية قوات الجيش والرد السريع وطيران الجيش خلف سلسلة جبال قضاء الطوز بمحافظة صلاح الدين، لملاحقة خلايا داعش الارهابية والحد من تحركات عناصرها بين كركوك وصلاح الدين"، مشيرا الى ان "العملية الأمنية تهدف العمليات الى تأمين منطقة العمليات المستهدفة، وتدمير عدد من المضافات وضبط أوكار لعصابات داعش الأرهابية".

