شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التنمية: إزالة الاختناقات الملاحية من ميناء السد العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتوره هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، تركز استثمارات الهيئة العامة للنقل النهري خلال العام المالي الجاري 2022/2023 في عدد من المشروعات في مقدمتها رصيف ميناء حلفا النهري بالسودان عن طريق إزالة الاختناقات الملاحية من ميناء السد العالي حتى ميناء حلفا بالسودان.

وتؤكد "خطة التنمية"، أنه من المُستهدف البدء في تنفيذ المشروع لزيادة التبادل التجاري ونقل الركاب بين مصر والسودان، ولاسيما وأن نقل البضائع نهريًا يُعد من أرخص وسائل النقل، بالإضافة إلى كونه وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة وتنقل أحمالا كبيرة وغير نمطية، مما يُؤكّد جدواه الاقتصادية، مُقارنة بوسائل النقل الأخرى ذات التكلفة العالية.

يُشار إلي أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجارية 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد تؤكد استحواذ الهيئات الاقتصادية على الحصة الأكبر من الاستثمارات الموجهة لقطاع النقل خلال العام المالي الجديد 2022/2023 بنسبة 71.6%، وذلك بنحو 219.7 مليار جنيه من إجمالي 306,8 مليار جنيه للقطاع، وذلك لتنفيذ واستكمال عدد من المشروعات التنموية الكبري غير المسبوقة في قطاع النقل.