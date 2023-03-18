شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "لقد عدت!".. ترامب على فيسبوك ويوتيوب مجددا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على فيسبوك ويوتيوب الجمعة للمرة الأولى منذ تعليق حساباته قبل عامين.

وكتب الزعيم الجمهوري السابق الذي يسعى للترشح لولاية ثانية في عام 2024: "لقد عدت!"، إلى جانب مقطع فيديو مدته 12 ثانية مقتطف من خطاب فوزه بعد انتخابات 2016، ويقول فيه: "آسف لجعلكم تنتظرون - عمل معقد"، وفق فرانس برس.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت "يوتيوب" الجمعة، إنهاء تعليق مشاركة ترامب في المنصة بعد عامين من حظره عقب هجوم أنصار له على الكابيتول.

وقالت المنصة الأمريكية العملاقة على تويتر: "اعتبارًا من اليوم، لم تعد قناة دونالد ترامب خاضعة لقيود".

فيما بررت قراراها بإعادة تفعيل قناة ترامب قائلة إنها قيّمت "مخاطر العنف" آخذة بالاعتبار أهمية استماع الناخبين "للمرشحين الرئيسيين على قدم المساواة".

يذكر أن المرشح للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 2024 كان استُبعد من الشبكة الاجتماعية في يناير 2021 بينما كان في السلطة، على خلفية هجوم أنصاره على مقر الكونجرس في واشنطن.

واتخذت معظم شبكات التواصل الاجتماعي التي تتمتع بانتشار واسع حينها قرارات مماثلة لقرار "يوتيوب" غير المسبوق، وبينها "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستجرام".

يشار إلى أنه في الأشهر الماضية أعيد تفعيل حسابات ترامب على "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستجرام"، لكنه لم يستخدمها، واستمر بالتواصل مع أنصاره من خلال منصته الخاصة "تروث سوشال".