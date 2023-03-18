شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "حماة الوطن": مبادرة كتف فى كتف تجسيد حقيقى لتكاتف مؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان العربي، أن مبادرة "كتف في كتف" تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم.

وأشاد بما تقدمه المبادرة من دعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا في جميع محافظات الجمهورية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على مصر وكل دول العالم في أسعار الغذاء والسلع.

وأثني نصير على إطلاق الرئيس السيسي، إشارة البدء للمتطوعين بمبادرة "كتف في كتف" في 10 محافظات والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى.

وأوضح أن ما تهدف إليه مبادرة "كتف فى كتف" يمثل تجسيدًا حقيقيًا لتكاتف مؤسسات الدولة المختلفة لتوفير برامج لحماية الاجتماعية وتخفيف العبء على المواطنين والحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

ووجه اللواء طارق نصير التحية لكل من ساهم في هذه المبادرة العظيمة من جهد ومال وفكر.