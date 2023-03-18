شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فوز خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين في مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين في مصر فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين، في انتخابات التجديد النصفي التي عقدت الجمعة بمقر النقابة بالعاصمة المصرية القاهرة، بعدد أصوات 2443 صوتًا مقابل 2211 صوتًا لمنافسه الكاتب الصحفي خالد ميري.

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة النقيب ضياء رشوان وعضوية الأعضاء الستة الممتدة عضويتهم قد قررت أن التصويت حتى الساعة السادسة مساءً، وتم التمديد من جانب اللجنة القضائية المشرفة حتى الثامنة مساء.

ويمثل خالد البلشي الاتجاه المعارض داخل أروقة نقابة الصحفيين، حيث ينتمي إلى التيار اليساري المعارض، والذي حظي بتأييد واسع من الأحزاب السياسية المعارضة.