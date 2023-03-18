شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس التونسي يعين كمال الفقي وزيرا جديدا للداخلية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، أمرا يقضي بإنهاء مهام وزير الداخلية توفيق شرف الدين وتعيين والي تونس كمال الفقي، وزيرا جديدا للداخلية.

والفقي خريج كلية الحقوق بتونس سنة 1995 بتخصص شعبة قضائية.

وقبل تكليفه بمنصب والي تونس، كان يشغل الفقي خطّة رئيس مكتب مراقبة الأداءات بوزارة المالية.

وانتخب الفقي ككاتب عام نقابة الآداءات بتونس من 2011 إلى غاية 2017 داخل الاتحاد العام التونسي للشغل.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، استقالته من منصبه، حسب ما أوردته "رويترز".

تعليقًا على أسباب الاستقالة، نقلت إذاعة "الديوان أف أم" المحلية، عن توفيق شرف الدين قوله: "الأمانة ساقتني لوزارة الداخلية والأمانة ساقتني الآن أيضا لأخلع عن نفسي هذه المسؤولية، لأن هناك أمانة أخرى نادتني"، وفق تعبيره.

وقال الوزير إنه يريد تكريس وقته لأبنائه الثلاثة بعد وفاة زوجته العام الماضي، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد شرف الدين (54 عامًا) الذي تولى المنصب في تشرين الأول/أكتوبر 2021، في تصريحات للصحافة، أنه طلب من الرئيس قيس سعيّد قبول استقالته وشكره على "تفهم وضعيتي"، مضيفًا: "أزفت اللحظة لكي أعود إلى الأبناء وأتحمل هذه الأمانة".