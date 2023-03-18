شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صدام بوتين و"الجنائية الدولية".. كل الطرق لا تؤدي إلى لاهاي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بين إعلان ورد سريع، دار سجال بين الجنائية الدولية وموسكو، الجمعة، حول "مذكرة اعتقال" بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وفي البداية، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي لمسؤوليته في "جرائم حرب" ارتُكبت في أوكرانيا منذ بداية الحرب في فبراير/شباط 2022.

وقالت المحكمة في بيان: "اليوم 17 مارس/آذار 2023، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق شخصَين في إطار الوضع في أوكرانيا: السيد فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين والسيدة ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا"، وهي المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا.

وأضافت المحكمة، في بيانها، أن بوتين "يُفترض أنه مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني لسكان (أطفال) والنقل غير القانوني لسكان (أطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي"، حسب المحكمة.

وتابعت: "يُفترض أن الجرائم ارتُكبت في الأراضي الأوكرانية المحتلة أقله اعتبارًا من 24 فبراير/شباط"، مضيفة أن هناك "أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن بوتين مسؤول شخصيًا عن الجرائم المذكورة أعلاه".

والإثنين الماضي، تحدّثت صحيفة "نيويوك تايمز" عن أن المحكمة الجنائية الدولية تستعدّ لفتح قضيتين تطولان مسؤولين روسا على خلفية حرب أوكرانيا ونقل أطفال من أوكرانيا إلى روسيا والقصف المتعمد على منشآت مدنية في أوكرانيا.

وسبق أن قال المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان "أكّدنا (مع المدعي العام الأوكراني) حرصنا المشترك على أن أفعالا كهذه سيتم التحقيق فيها بشكل كامل وعلى أن المسؤولين عن جرائم دولية سيحاسبون".

والمحكمة الجنائية الدولية، التي أُنشئت في العام 2002 للنظر في أسوأ الجرائم المرتكبة في العالم، تحقق منذ أكثر من عام في جرائم حرب محتملة أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال الحرب.

وفي رد فعل سريع، قالت روسيا، الجمعة، إن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد الرئيس فلاديمير بوتين لا معنى لها.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا على قناتها على تليغرام: "قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليس لها معنى بالنسبة لبلدنا، حتى من الناحية القانونية".

وأضافت "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليس عليها أي التزامات بموجبه".

ولا روسيا ولا أوكرانيا عضوان في المحكمة الجنائية الدولية، لكن كييف قبلت بعمل المحكمة على أراضيها وتعمل مع المدعي العام لها.

ووفق مراقبين، لن يتأثر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمذكرة الصادرة بحقه، لأنه لا يتوقع أن يزور دولا غربية عضوة في نظام المحكمة، ويمكن أن تسلمه إليها لمحاكمته في لاهاي.

وفيما يتعلق بردود الفعل الدولية على مذكرة الجنائية الدولية، قال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، إن "المحكمة الجنائية الدولية على حق في إصدارها مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي".

وأوضح ليبافسكي في تغريدة على تويتر، الجمعة: "لا شك في أن بوتين مسؤول عن جرائم حرب، وينبغي أن يحاكم على جريمة العدوان. أرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية".

بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي: "نرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة رأس النظام الروسي، ويجب استمرار التحقيق بشأن الفظائع المرتكبة بأوكرانيا".

كما قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، حوزيب بوريل، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال الرئيس الروسي مهم للعدالة الدولية ولشعب أوكرانيا.