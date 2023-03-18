شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة "فرصتك في ايدك" لتثقيف الشباب في مجال العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق اليوم مبادرة لتثقيف الشباب في مجال العمل تحت عنوان "فرصتك في ايدك.. لدعم شباب مصر في صناعة الأثاث والديكور" بحضور العشرات من شباب المحافظات المختلفة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحفيز الشباب على إقامة مشروعاتهم لتوفير المنتج المحلي المصري بالاضافة إلى دعم وتشجيع شباب الصناع وتعريف السوق المصري بمنتجاتهم وأيضا تعريف الصناع على كيفية تسويق منتجاتهم .

وتدعم مبادرة "فرصتك في ايدك.. لدعم شباب مصر" المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» التي تعمل بشكل أساسي على دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

تمثل مبادرة "ابدأ" التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لدعم وتوطين الصناعة المصرية خطوة على الطريق الصحيح نحو التكامل لدعم الصناعات المحلية في مختلف القطاعات.

وتسعى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» إلى تحقيق 3 أهداف أساسية، تشمل توفير فرص عمل، وتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وذلك من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه، وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الـ 4 المقبلة.



مبادرة فرصتك في ايدك (1)