انت الان تتابع خبر إلغاء جزء من رحلات مطاري باريس أورلي ومرسيليا بسبب الإضراب في فرنسا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة ""فرانس برس" عن المديرية العامة للطيران المدني قولها بأنه "على الرغم من هذه الإجراءات الوقائية، من المتوقع حدوث اضطرابات وتأخيرات".

واضافت، أن "معدل الإلغاء الموصى به في مطار باريس أورلي ليوم الاثنين يزيد عن 20 % في نسبة الرحلات المغادرة من المطار التي ألغيت هذا الأسبوع".



كما دعت المديرية العامة للطيران المدني الركاب إلى "تأجيل رحلتهم إذا أمكن والاستعلام من شركة الطيران الخاصة بهم لمعرفة ما طرأ عليها".