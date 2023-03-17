انت الان تتابع خبر بوسكيتس يمتلك 3 عروض من كبار أندية السعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الصحيفة الإسبانية إن "بوسكيتس يمتلك عرضًا ضخمًا من النصر لمزاملة كريستيانو رونالدو وأيضًا من الهلال، وآخر من الشباب السعودي".

كما يمتلك اللاعب الإسباني العديد من العروض الأوروبية مثل إنتر ميامي الأمريكي.



وشددت الصحيفة على أن "اللاعب الاسباني لديه 3 خيارات لتحديد مستقبله أمام قبول أحد عروض السعودية أو التجديد لبرشلونة، أو الذهاب للعب في الولايات المتحدة الأمريكية".

وينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة، نهاية حزيران المقبل، وحتى الآن لم يجدد عقده مع النادي الإسباني رغم رغبة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق في استمراره مع الفريق.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن النصر قدَّم عرضًا رسميًا للتعاقد مع بوسكيتس لاعب برشلونة، بلغت قيمته 18 مليون يورو، لمدة عامين.

وبدأ سيرجيو بوسكيتس البالغ من العمر 34 عامًا، مسيرته الاحترافية مع نادي برشلونة منذ 2007، وتبلغ القيمة السوقية للاعب الإسباني نحو 5 ملايين يورو.