تونس .. إستقالة وزير الداخلية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، اليوم الجمعة 17 مارس، استقالته من منصبه‎.

وقال شرف الدين خلال لقاء إعلامي، على هامش حضوره حفل تخرج الدورة الـ73 لضباط صف الحرس الوطني، في مدرسة الحرس ببئر بورقبة، إنه تقدم باستقالته للرئيس التونسي، قيس سعيد، والذي قبل الاستقاله، وتفهم وضعيته.

وأوضح وزير الداخلية التونسي أن استقالته "تعود لأسباب شخصية"، وفق تعبيره.

وتابع قائلا: "الأمانة شاءت أن أخلع عن نفسي الآن هذا المنصب".

وأردف: "الأمانة ساقتني لوزارة الداخلية، والأمانة قادتني أيضا الآن لأخلع عن نفسي هذه المسؤولية، لأن هناك أمانة أخرى نادتني".

وتعيش تونس أزمة منذ أشهر، تشمل توترات سياسية أشعلتها حملة الإيقافات الأخيرة التي طالت أسماء بارزة، وكذلك صعوبات اقتصادية ومالية، غذتها أزمة السيولة، وتأخر توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.