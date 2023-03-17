شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام حماه الوطن: مبادرة كتف في كتف تجسيدا حقيقيا لتكاتف مؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي أن مبادره " كتف في كتف" تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم.

مشيدا بما تقدمه المبادره من دعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا في جميع محافظات الجمهورية في ظل الازمه الاقتصادية العالمية التي أثرت على مصر وكل دول العالم في أسعار الغذاء والسلع.

واثني نصير على إطلاق الرئيس السيسي إشارة البدء للمتطوعين لمبادرة "كتف في كتف" في عشر محافظات والتي ينظنها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأوضح أن ما تهدف إليه مبادرة "كتف فى كتف " يمثل تجسيدا حقيقيا لتكاتف مؤسسات الدولة المختلفة لتوفير برامج لحماية الاجتماعية وتخفيف العبء على المواطنين والحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

ووجه اللواء طارق نصير التحيه لكل من ساهم في هذه المبادره العظيمه من جهد ومال وفكر.